Eclissi solare 25 Ottobre: accadrà dopo questa data. Prepariamoci all’evento astronomico

Giovedì 20 Ottobre 2022, 10:35

Il mondo intero attende con il fiato sospeso una spettacolare eclissi solare, prevista per il 25 Ottobre. L'eclissi solare che sarà totale al Polo Nord ma che sarà visibile in parte anche in Italia. Se non volete perdervi questo spettacolo, in cui la Luna si allinea perfettamente tra Terra e Sole, mettete la sveglia intorno alle 11:15 e non prendete impegni fino alle 13:21. In Italia assisteremo ad una eclissi di sole parziale. Il nostro satellite verrà oscurato per circa il 20%. Il picco dell'eclissi verrà raggiunto intorno alle 12:20. Sebbene sia un evento spettacolare, non sarà niente in confronto alle due eclissi solari totali attese per il 2026 e il 2027. L'evento del millennio sarà quello del 2 Agosto 2027, quando un'eclissi solare totale sarà visibile nel cielo di Lampedusa. L'oscuramento sarà quasi totale in tutto il Sud Italia mentre al centro e al Nord sarà tra il 60% e l'80%.

