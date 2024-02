William, il principe con il peso della Corona: dalla salute di Kate alla malattia del padre (con un fratello "in esilio")

È l'ora più difficile per il principe William, costretto a tornare sulla scena pubblica in rappresentanza della famiglia reale britannica con le incognite di salute che gravano sul padre, re Carlo III, dopo la diagnosi di un cancro definito «trattabile», mentre la moglie Kate ha appena iniziato una lunga convalescenza seguita a un'operazione all'addome di natura non precisata.

Re Carlo malato di cancro, abdicazione a William o Regency Act a Camilla: le due opzioni se non potrà più ricoprire la carica