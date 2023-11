Meteo 8 dicembre, vortice polare in rinforzo: ondata di gelo (e pioggia) per il ponte dell'Immacolata. Ecco le previsioni

L'ultima decade del mese di novembre si mostra gelida per l'Europa a causa dell'arrivo di masse d'aria di recente origine artica. Domenica 26 è risultata essere una delle mattinate più fredda degli ultimi anni in novembre. Una situazione dettata dagli anticicloni che hanno spostato la loro posizione sul Nord Atlantico ed ora verso la Groenlandia. Questo consente al lobo del vortice polare artico di raggiungere l'Europa. Questa situazione prolunga l'ondata di gelo e neve in Europa anche nella prima settimana del mese di dicembre. Anche la nostra Penisola risentirà dell'interferenza tra l'aria fredda artica con quella oceanica di diversa natura con precipitazioni, nevose a quote basse al Nord, e temperature sotto la media.