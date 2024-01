Vortice artico, freddo polare: temperature giù di 5 gradi. Dove, quando e quanto dura, le previsioni meteo

Vortice artico in arrivo in Italia. «Nelle prossime ore sul nostro Paese avremo un’ulteriore diminuzione di 2-4degC e le temperature massime si porteranno su valori pienamente invernali, come non accadeva da tempo; in Pianura Padana difficilmente si supereranno i 3-4 gradi e nei prossimi giorni saranno anche le minime a far parlare di se: entro il weekend toccheremo i -8degC a Bolzano, -5degC a Belluno e Trento, -4degC a Padova e Pordenone e -3 anche a Chieti sulle zone collinari abruzzesi». Sono le previsioni elaborate dal sito www.iLMeteo.

