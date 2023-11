Massacro del Circeo, chi vive oggi a Villa Moresca? Dalla famiglia di Andrea Ghira ai nuovi proprietari: tutto sulla casa dell'orrore

Era il 29 settembre del 1975 quando Rosaria Lopez e Donatella Colasanti vengono portate, con l'inganno, in una villa del Circeo da Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido, tre rampolli della Roma "bene" appartenenti a gruppi neofascisti. La residenza era di proprietà della famiglia Ghira. Qui le due ragazze, di 19 e 17 anni, vengono violentate, drogate e massacrate. Rosaria morirà annegata in una vasca da bagno, Donatella si salverà fingendosi morta. I tre pariolini caricano quelli che credevano due cadaveri nel bagagliaio della Fiat 127 e fecero ritorno a Roma. Lasciarono poi l'auto nel quartiere Trieste e andarono a mangiare in un ristorante. Durante quella sosta la ragazza sopravvissuta trovò il modo di attirare l'attenzione di un passante e venne salvata. I dettagli di quelle 36 terribili ore sono noti, ma quello che non tutti sanno è che fine ha fatto la villa del Circeo dove avvenne il massacro.