Vanessa Ballan cancellava i messaggi Whatsapp pericolosi di Bujar Fandaj per evitare che il marito li leggesse

Il giorno dopo il terribile femminicidio di Vanessa Ballan che ha scosso la comunità di Spineda di Riese, giungono informazioni sulle indagini che gli inquirenti stanno portando avanti e sulla posizione di Bujar Fandaj. A parlare con i giornalisti è stato il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, che ha chiarito alcuni passaggi di questa vicenda. In primo luogo la premeditazione: secondo il procuratore ci sono elementi che portano a pensare che Fandaj avesse architettato il delitto prima, ma non solo, il procuratore parla anche di tentativi di depistaggio e rivela i dettagli sui messaggi Whatsapp attraverso i quali si è potuta circostanziare, almeno in parte, la dinamica dell'omicidio.

Vanessa Ballan uccisa da Bujar Fandaj, il procuratore: «Dopo la denuncia il caso non sembrava urgente. C'è premeditazione, rischia l'ergastolo»

L'inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Michele Permunian e l'autopsia sul corpo della vittima sarà condotta dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli.