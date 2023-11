Uragano tra Russia e Ucraina, arriva il Generale Inverno: tempesta più violenta dalla Guerra di Crimea, 2 milioni al buio

Il Generale Inverno, che potrebbe congelare il fronte per diversi mesi dopo gli scarsi successi della controffensiva di Kiev, si è presentato sulla scena della guerra ucraina con un uragano che non ha precedenti in oltre 150 anni, cioè dalla Guerra di Crimea. Quasi due milioni di persone sono rimaste senza elettricità durante la notte nel sud della Russia, in Crimea e nelle regioni ucraine annesse di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson per una tempesta accompagnata da venti di oltre 140 chilometri orari che hanno scoperchiato case, sradicato alberi, inondato abitazioni, distrutto tratti della ferrovia.

Uragano travolge l'Ucraina, 1.600 persone intrappolate nella neve a Odessa