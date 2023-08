Uragani in Italia, quali sono (i possibili) scenari della tempesta Betty? Allerta in 7 regioni

La tempesta Betty ha tutte le carte in regola per essere il perfetto spartiacque tra estate e autunno. È iin arrivo il ciclone dalla Gran Bretagna denominato: il fenomeno atmosferico potrebbe scatenare una violenta burrasca su alcune zone dell’Italia. Colpa del pericoloso scontro tra l’aria rovente dell’anticiclone africano con quella fresca in arrivo dal Nord. Considerato poi che la temperatura delle acque dei nostri mari è ancora calda tra i 28-30°, questo può creare i presupposti affinché Betty possa trasformarsi in un vero e proprio uragano.