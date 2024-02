Ucraina, guerra alla svolta dopo due anni? Scenari, mappe, vittime, battaglie e strategie: cosa può accadere

Poche cifre per sottolineare l'anniversario dei due anni di guerra scatenata dalla Russia in Ucraina a partire appunto dal 24 febbraio 2022. Un anniversario terribile che almeno in questi giorni ha ancora la forza di attirare l'attenzione nonostante il conflitto russo-ucraino sia stato scalzato dal 7 ottobre 2023 dalla decima guerra fra israeliani e palestinesi e un anniversario, infine, che in realtà va allargato al limite dei dieci anni anni perché proprio nel febbraio 2014 la Russia si impadronì della Crimea, territorio ucraino, nell'allora indifferenza dell'Occidente.

Al momento si stima (Le Grand Continent) che la Russia controlli il 17% del territorio ucraino, ovvero un incremento - se paragonato agli sforzi bellici - assai piccolo visto che già prima dell'invasione vaste parti in particolare del Donbass erano di fatto già sotto "tutela" di Mosca: parti che possono essere valutate nel 7% del territorio di Kiev. Di fatto, a proposito di conquiste territoriali, siamo allo stallo: al fallimento della controffensiva russa (primaverile, estiva, autunnale) non è corriposta una significativa avanzata russa. Vedi le mappe sottostanti.