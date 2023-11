Ucraina, la flotta di droni marini finanziata tramite crowdfunding: otto obiettivi russi colpiti in un anno

La flotta di droni navali ucraini, costruiti grazie a una campagna internazionale di crowdfunding, ha colpito otto obiettivi chiave russi nel primo anno di attività, lo ha scritto su Facebook l'11 novembre il ministro per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorovha. L'insolita raccolta fondi "bellica", per contribuire ad affondare la flotta russa, era stata lanciata lanciata dal presidente Zelensky poco più di un anno fa, attraverso la piattaforma United24, che finora ha raccolto 500 milioni di persone (13,9 milioni di dollari) per 50 droni marini.