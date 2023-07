Threads, oltre 100 milioni di utenti in 5 giorni. Come funziona l'anti Twitter (e perché non c'è ancora in Europa)

C'è poco movimento su Twitter ultimamente. Il traffico online si sta spostando? La risposta è: sì. Threads, l'app lanciata da Meta come alternativa a Twitter, ha acquisito più di 100 milioni di utenti in meno di cinque giorni battendo il record di ChatGPT. Lo riporta la piattaforma specializzata Quiver Quantitative, citata dai media americani. Il derby, lo avrete capito, è tra due titani dei social: Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Il traffico su Twitter si è notevolmente ridotto nonostante gli utenti siano ancora circa 350 milioni. Matthew Prince, amministratore delegato di Cloudflare, ha condiviso domenica su Twitter uno screenshot che mostra come il traffico sulla piattaforma stia "crollando". Il social dell'uccellino blu, prediletto da istituzioni e giornalisti, si sta svuotando. Perché la nuova app di Meta ha dimostrato di essere un valido concorrente. Il più valido finora.

Non si sa se i milioni di utenti di Threads rimarranno ma per ora non si può negare che il suo lancio rappresenti un enorme successo per Meta.