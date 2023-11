Mr Beast scava 100 pozzi d'acqua in Kenya e i social si dividono. «Ha messo in imbarazzo i politici»

Mr Beast, pseudonimo di Jimmy Donaldson, è uno degli youtuber più famosi del mondo. Celebrità indiscussa dei social, il 25enne americano realizza sfide di ogni tipo ragalando spesso ingenti somme di denaro ai partecipanti. Una serie di contenuti che, nel tempo, lo hanno reso uno dei creatori più visti e meglio pagati della storia di YouTube. Ora, Mr Beast ha sorpreso ancora una volta gli utenti con la sua ultima impresa: scavare 100 pozzi d'acqua in Kenya per garantire l'accesso all'acqua potabile a più di mezzo milione di persone.

Il video

Attraverso un video di dieci minuti sul suo canale YouTube, Jimmy ha mostrato passo dopo passo come la sua partecipezione come repsonsabile della perforazione dei pozzi, che, a suo dire, è stata effettuata in alcune parti del Kenya, compresa la contea di Meru .Ma non solo, nello stesso video lo youtuber dice di aver contribuito anche a costruire e dotare le aule delle scuole keniane di computer, mobili e biciclette affinché gli studenti possano andare seguire le lezioni.

Per facilitare l'accesso alle strutture, ha addirittura promesso di costruire un ponte di legno.

L'opera

L'opera non ha impiegato molto a fare il giro del mondo, generando milioni di visualizzazioni e, soprattutto, migliaia di applausi e ringraziamenti per il suo lavoro. Nel frattempo, Mr Beast rimane fermo nel suo impegno nell’usare la sua piattaforma a fin di bene e, a suo dire, cerca di ispirare gli altri a fare lo stesso. In questa occasione perticolare, le sue azioni hanno avuto un impatto tale che molti utenti keniani hanno deriso le autorità del paese, sostenendo che uno youtuber ha fatto per loro più del governo stesso.

I commenti

«Ha messo in imbarazzo l'intera classe politica», «Il fatto che Mr Beast abbia costruito tutti quei pozzi senza alcuna pubblicità sui media dovrebbe farci rifelttere. I nostri leader vanno in giro con le telecamere lanciando progetti esistenti» o «È positivo che i media e il governo non abbiano scoperto cosa stava facendo Mr. Beast in Kenya. I politici avrebbero preteso la loro parte», sono state alcune delle reazioni più popolari.