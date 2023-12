Tempesta di vento fohn, raffiche a oltre 150 km/h: ecco dove e quando (e come cambiano le temperature)

Forte tempesta di vento fohn in arrivo sull'Italia e in particolare sulle regioni nordoccidentali. Incanalato nel flusso di correnti da nordovest un fronte in scorrimento lungo il bordo destro del possente anticiclone posizionato sull'Atlantico, si sta addossando ai versanti settentrionali dell'arco alpino, dove darà luogo ad un'intensificazione dei fenomeni, nevosi però a quote piuttosto elevate, dai 1700/1900 metri. Il versante meridionale delle Alpi e la pianura del Nordovest rimarranno però sottovento alla barriera alpina ed entro domani si innescheranno forti venti di fohn in caduta dalle vallate alpine verso la pianura.