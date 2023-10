Tempesta equinoziale in arrivo, allerta per nubifragi e bombe d'acqua: dove e quando colpirà

Tempesta equinoziale in arrivo. Il maltempo oggi ha colpito gran parte dell'Italia, con la bomba d'acqua a Ostia che ha causato diversi disagi. Ma come evolverà la situazione? Un flusso di correnti molto fredde scivolerà dall'angolo nord orientale europeo verso i meridiani centrali, come evidenziato da 3bmeteo. Questo freddo non interesserà direttamente l'Italia, ma sarà il combustibile per un'azione depressionaria che diventerà sempre più importante a ovest dell'Europa fino a poter determinare una vera e propria tempesta equinoziale. Dove colpirà? E quando?

Meteo, tempesta autunnale in Italia: temporali, temperature in calo e forti venti. Allerta in 10 regioni