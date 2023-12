Supermercati Aldi assumono personale in Svizzera, stipendio a partire da 5.000 euro al mese: posizione aperte e come candidarsi

Un'offerta di lavoro che ha fatto discutere. Da gennaio 2024, i dipendenti dei supermercati Aldi in Svizzera avranno un salario minimo di circa 5.000 euro al mese. L’iniziativa coinvolgerà i circa 3.900 dipendenti di Aldi Suisse distribuiti in 242 punti vendita in tutto il Paese. Allo stesso modo, anche le catene concorrenti come Coop e Migros hanno deciso di aumentare i salari minimi nei loro stabilimenti svizzeri, ma con soglie non superiori ai 4.100 franchi (3.765,37 euro).

