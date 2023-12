Smartphone del futuro: 5 idee rivoluzionarie, ecco come cambieranno i cellulari

Gli esperti prevedono l'evoluzione dei dispositivi mobili, immaginando un futuro di innovazioni rivoluzionarie. Attraverso l'intelligenza artificiale, Mobiles.co.uk ha delineato cinque possibili sviluppi per gli smartphone del domani. L'articolo pubblicato dal Daily Mail sta facendo discutere gli esperti del settore e non solo. Molti gli utenti interessati a un argomento che non riguarda più i "nerd" ma milioni di consumatori.