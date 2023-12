Canone Rai, abbonati in prima fila a Sanremo (gratis): requisiti e come fare domanda. Il concorso per giovani

La Rai offre l'opportunità a quattro giovani telespettatori di assistere alla serata finale del Festival di Sanremo direttamente dal teatro Ariston. I fortunati saranno selezionati tramite un'estrazione, alla quale è possibile candidarsi a patto di essere in regola con il canone Rai. Quattro giovani, insieme a un accompagnatore, potranno soggiornare a Sanremo dal 10 all'11 febbraio e avranno un posto in platea in teatro per la finale del Festival.

Un'occasione davvero unica, soprattutto perché si tratta di un'esperienza a costo zero: la Rai provvederà, infatti, a tutte le spese, inclusi viaggio, vitto e alloggio. Ecco il bando ufficiale pubblicato sul sito Rai.

