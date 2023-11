Rottamazione quater, pagamento seconda rata: scadenza, come rimandare il versamento e ipotesi proroga

È fissata per il 30 novembre la scadenza per il pagamento della seconda rata della Rottamazione quater. Coloro che hanno fatto ricorso alla definizione agevolata delle cartelle hanno già versato la prima tranche entro il 30 ottobre. Dopo la seconda rata in scadenza alla fine di questo mese, le restanti andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

