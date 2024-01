​Strage di Erba, perché è stata accolta l'istanza di revisione del processo per Rosa e Olindo? Dai nuovi testimoni alle consulenze: la decisione della Corte

Ripartirà il 1 marzo del 2024 il processo per la strage di Erba. Come reso noto da Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la corte d'appello di Brescia avrebbe infatti dato l'ok per la revisione della sentenza con cui i due coniugi erano stati condannati all'ergastolo per i fatti accaduti l'11 dicembre del 2006, quando quattro persone furono trovate senza vita in un condominio di Erba, in provincia di Como. Ma come si è arrivati all'istanza per la riapertura del processo?

Strage di Erba, sì alla revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi. Via libera della corte d'appello di Brescia