Roberto Giacobbo torna con Freedom: la figlia modella, rischiò di morire attaccato dagli squali e quando vinse 14 milioni da Mike Bongiorno

Oggi, 15 gennaio, torna in prima serata su Italia 1 con “Freedom - Oltre il confine”, creatura di Roberto Giacobbo che in questa nuova edizione ha come “filo rosso” la vertigine: «Sarà la stagione più bella di sempre, miglioriamo ogni volta. Siamo stati in Portogallo, sulle scogliere di Cabo da Roca, e in Grecia, dove abbiamo visitato i monasteri costruiti sulle impervie Meteore. Mi sono affacciato nel vuoto, nella cascata delle Marmore (in provincia di Terni, ndr). E nella prima puntata ci sarà un servizio incredibile sul Colosseo e i suoi sotterranei» ci dice Giacobbo, che nel 2024 festeggia 25 anni in tv. «Ho fatto oltre 400 prime serate e altrettanti day time, per un totale di quasi mille puntate. Sono andato in onda ininterrottamente su La7, Rai e Mediaset senza fermarmi mai. Questo significa sapersi confrontare con pubblici, reti e mercati diversi. Il format ha cambiato titolo e si è evoluto nel tempo, ma siamo un programma di buone notizie e lo siamo da 25 anni!»