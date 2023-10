Regolamento europeo sugli imballaggi: dalla bustina di zucchero all'insalata confezionata, ecco cosa sparirà

Le modosi di zucchero e insalata in busta, ecco due prodotti che conosciamo benissimo che spariranno dalla circolazione. Effetto del nuovo regolamento europeo sul packaging (Ppwr). Il testo è ancora in discussione ma ci sono prodotti salvi e altri che non vedremo più perchè c'è appena stato il via libera della Commissione Ambiente. È la "guerra" alle confezioni monoporzione che spessissimo sono di plastica e quindi inquinanti. Il prossimo passo sarà il voto in plenaria a novembre. Poi il trilogo con il Consiglio.

