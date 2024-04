Spiagge sporche a Campo di Mare: «Alla pulizia ci pensano i cittadini»

I cittadini di Campo di Mare si rimboccano le maniche per pulire le spiagge in vista dell’imminente arrivo della stagione balneare. Le mareggiate che hanno trasportato a riva numerosi detriti e l’inciviltà di coloro che abbandonano rifiuti sulla sabbia hanno creato uno scenario spesso indecoroso per una località a vocazione balneare che tra luglio ed agosto ospiterà oltre trentamila villeggianti romani. L’appuntamento con l’evento "Clean up plastic free" è previsto per domenica 28 aprile alle ore 9 sulla spiaggia del lungomare dei Navigatori Etruschi dove i volontari, armati di guanti, sacchi, rastrelli e pale raccoglieranno tutta la montagna di rifiuti che si sono accumulati durante la stagione invernale davanti allo specchio d’acqua di Campo di Mare. Ad aggravare la situazione sono state le violente mareggiate che hanno divorato ampi tratti della battigia, riducendo notevolmente lo spazio anche a disposizione degli stabilimenti balneari. L’iniziativa, realizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale di Cerveteri, si pone l’obiettivo di raccogliere soprattutto la notevole quantità di plastica che si è ammassata sulla spiaggia, rischiando di aggravare il già precario stato di salute delle acque marine. Gli organizzatori sperano in una massiccia partecipazione dei cittadini. «Invitiamo tutti a partecipare ad una bellissima giornata in favore dell’ambiente – dicono i promotori dell’evento – per difendere la spiaggia dall’aggressione della nociva plastica. Rispettare la natura che ci circonda è garantire un avvenire alle future generazioni.

LA PISTA CICLABILE

Campo di Mare è una delle più belle località della fascia costiera laziale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la frazione balneare di Cerveteri sono giorni importanti in ottica di riqualificazione urbana ed avvio di opere sostenibili. Proprio sul lungomare dei Navigatori Etruschi è prevista la realizzazione della pista ciclabile che si collegherà alla stazione ferroviaria con l’obiettivo di ridurre sempre più l’utilizzo delle automobili. Soprattutto nella stagione calda quando il traffico e la frenetica caccia ad un parcheggio rendono la vita difficile a residenti e villeggianti. La ciclabile si snoderà dalla spiaggia transitando tra viale Campo di Mare, viale Mediterraneo, viale Adriatico fino al cavalcavia della stazione. Un percorso a doppia corsia, i lavori sono stati finanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con trecentomila, dunque a costo zero per il Comune di Cerveteri. Tra bonifica delle spiagge e percorsi ciclabili dal palazzetto comunale ribadiscono che la difesa dell’ambiente resta una priorità. «La ciclabile – afferma Matteo Luchetti, assessore ai lavori pubblici – è un’opera fondamentale che si aggiunge alle tante realizzate sulla passeggiata di Campo di Mare. Entro fine maggio sarà probabilmente conclusa, rappresentando un ulteriore tassello agli interventi di totale ammodernamento e restyling del lungomare dei Navigatori Etruschi. La realizzazione della passeggiata davanti alla spiaggia, la costruzione dei cinque lotti di illuminazione, la rimessa in funzione del depuratore, la cessione di tutte le strade e degli standard a verde al patrimonio comunale ora ci consentono di iniziare a progettare, programmare e realizzare le opere che questa frazione attende da oltre sessanta anni. Un grazie ai tanti cittadini che volontariamente si prodigano per la pulizia delle spiagge».