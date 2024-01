Frederik X è il nuovo re di Danimarca, oggi l'incoronazione: l'abdicazione della madre Margrethe (saputa 3 giorni prima) e perché non indosserà la corona: tutte le curiosità

Una cerimonia laica e un re senza corona. Il giorno è arrivato: oggi la Danimarca incoronerà un nuovo sovrano. Dopo l’annuncio della regina Margrethe, che alla vigilia dell’anno nuovo ha detto in diretta tv che avrebbe abdicato, sarà il figlio Frederik a prendere il suo posto: diventerà re e capo di Stato di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe, con il nome di Frederik X. Si trasferirà al palazzo di Amalienborg, residenza ufficiale dei reali danesi a Copenaghen, con i 4 figli e Mary, che sarà la prima regina australiana, essendo nata a Hobart, in Tasmania. Si sono incontrati in un pub di Sydney, dove il principe era andato in occasione delle Olimpiadi del 2000.