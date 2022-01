Per lunedì 24 gennaio il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento con la partecipazione dei delegati regionali. All'orizzonte, ormai prossimo, c'è l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, sul cui nome però regna ancora l'incertezza. Difficile che il presidente venga eletto al primo scrutinio, che richiede il consenso di almeno 673 elettori su un totale di 1.009. Tuttavia le Camere, potenzialmente, hanno tutto il tempo di eleggere il nuovo inquilino del Colle prima del 3 febbraio - data di scadenza del mandato di capo dello Stato di Sergio Mattarella - per evitare un possibile vuoto di potere. Dunque, donna o uomo, politico o tecnico, leader di parte o figura trasversale? Un outsider o un esperto del Palazzo e delle trattative tra i partiti? Ecco gli identikit delle personalità più accreditate per la corsa alla Presidenza della Repubblica.