Putin tradito dalla Corea del Nord. Metà dei proiettili di artiglieria spediti in Russia sono difettosi. E stiamo parlando di oltre un milione. La rivelazione è di un alto funzionario della difesa ucraino. Vadym Skibitsky, n. 2 presso la Direzione principale dell'intelligence ucraina, l'agenzia di intelligence della difesa nota anche come GUR, ha affermato che il Cremlino si è rivolto al Paese asiatico per integrare la limitata produzione di armi della Russia. Ma i risultati non sono stati soddisfacenti.

