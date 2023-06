Putin spia d'elite del KGB? No. Non è stato probabilmente così. Le imprese passate del presidente russo sono probabilmente false. Si tratta, d'altra parte, di un'epoca della sua vita avvolta dal mistero. E che lui stesso non ha mai commentato. Anche se sono circolate molte storie sulle sue presunte imprese. Ovvero che ha difeso da solo gli uffici del KGB dai saccheggiatori e ha svolto missioni segrete top secret come l'incontro con i membri della Red Army Faction, un gruppo terroristico che ha scatenato devastazione nella Germania occidentale e commise una serie di rapimenti e omicidi.

