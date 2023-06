La nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina è partita: nei territori contesi con Mosca l’attacco delle truppe di Kiev la tanto annuciata controffensiva sarebbe scattata con l'obiettivo di spazzare via il potenziale militare di Putin. Già domenica notte, l'esercito ucraino sembrava essersi mosso in più direzioni e c'erano state diverse segnalazioni di una significativa escalation dei combattimenti lungo le linee del fronte nelle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia. Ma la controffensiva ucraina è davvero iniziata? Il quotidiano britannico The Guardian sottolinea che "non vi è stata alcuna conferma da parte dei funzionari ucraini che la controffensiva - mesi di pianificazione - fosse effettivamente iniziata" evidenziando come però la necessità del governo ucraino di mantenere il massimo riserbo sulle operazioni. "Durante il fine settimana, il ministro della Difesa, Oleksii Reznikov - scrive il Guardian - ha pubblicato un video in cui i soldati si portano le dita alla bocca". Reznikov ha perfino citato i Depeche Mode: "Le parole sono molto inutili. Possono solo fare del male”.

In realtà per i comandanti di Kiev il termine esatto non sarebbe quello di "controffensiva" ma "di una "campagna militare di primavera-estate, che si protrarrà fino a settembre, e probabilmente ben oltre". Dunque una campagna che getta comunque il conflitto in una nuova e inedita fase della guerra. "È troppo presto per dire se avrà successo - scrive il Guardian - Le forze armate ucraine hanno lanciato attacchi nel tentativo di trovare punti deboli e sfondare le linee russe. L'obiettivo strategico di Kiev è tagliare il corridoio terrestre della Russia nel sud dell'Ucraina. Ciò significa disaccoppiare le parti occupate del Donbass orientale dalla Crimea e dalle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, lungo la riva sinistra del fiume Dnipro".