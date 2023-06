Da amici a nemici. Lo zar sarà misericordioso oppure no con il leader del Gruppo Wagner? Secondo l'ex capo ufficio della Cnn a Mosca, Jill Dougherty, il presidente russo Vladimir Putin «non perdona i traditori». Anche se Putin ha «spedito» Prigozhin in Bielorussia, come riporta il Cremlino e come prevede l'accordo stilato con lo «chef di Putin».