Meteo, fine dell'anticiclone e via all'autunno con un'Italia divisa in due: le previsioni dei prossimi giorni

Dopo un lungo periodo di temperature estive e una fase anticiclonica che sembrava potesse non finire mai, la settimana in entrata si appresta ora a farci vivere un radicale cambio di scenario, coerentemente con la situazione metereologica che si appresta ad arrivare un po' su tutta l'Europa mediterranea.

Il flusso umido in arrivo dall'Atlantico porterà infatti precipitazioni su Portogallo, Francia sud orientale e Balcani, oltre che sull'Italia, che sarà però divisa termicamente in due, con le regioni del Nord che registreranno temperature sotto la media, e le restanti con valori sopra media, in particolare al Sud.

Vediamo allora insieme le previsioni meteo della settimana elaborate dai meteorologi di 3BMeteo.

