Kiev, problema polvere da sparo: l'Europa non riesce più ad aiutarla perché dipende dal fulmicotone cinese

Il cotone finisce al centro della guerra tra Ucraina e Russia. In Europa da mesi c'è grande preoccupazione a proposito della nitrocellulosa, ingrediente fondamentale per la produzione di munizioni e altri esplosivi. A produrla è infatti la Cina e i Paesi dell'Ue ne sono fedeli importatori (Germania, Svezia e Belgio su tutte). Le nuove relazioni geopolitiche però impongono una riflessione: se Pechino, come già sta accadendo, riducesse l'export per non sfavorire l'amica Russia, allora l'Ue come può continuare ad aiutare Kiev con l'artiglieria?