Perturbazione Nelson in arrivo, il meteorologo Ferrara: «Rischio nubifragi». Dove e quando, le previsioni

Perturbazione Nelson in arrivo sull'Italia. Cattive notizie, soprattutto al Nord, per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni fino a Pasqua e Pasquetta. Le regioni settentrionali, infatti, saranno raggiunte dalla perturbazione che sta colpendo in questi giorni la Spagna, dove la tempesta Nelson sta rendendo la settimana santa degli spagnoli la più piovosa degli ultimi anni. In Italia, spiega il meteorologo di 3b meteo Edoardo Ferrara, il weekend di Pasqua sarà interessato dal maltempo soprattuto il Nord, dove avremo rovesci e temporali: la giornata di domenica sarà la peggiore (con rischio nubifragi), spiega l'esperto, ma anche a Pasquetta «conviene tenere l'ombrello a portata di mano». Per quanto riguarda la fine di questa settimana, è atteso un terzo fronte sempre associato al vortice ciclonico sull'Inghilterra che transiterà velocemente su parte della Penisola nella giornata di giovedì. Subito dopo assisteremo a una rimonta anticiclonica che porterà tempo stabile e mite fino a Pasqua e Pasquetta solo al Sud, mentre sulle altre regioni persisterà il maltempo.