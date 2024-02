Paola e Chiara: età, sorelle, prima e dopo, canzoni e hit. Chi sono le artiste in duetto con i Ricchi e Poveri a Sanremo 2024

Paola e Chiara ospiti a Sanremo 2024. Dopo aver fatto ballare l'Ariston lo scorso anno con "Furore" il duo torna nella città dei fiori per esibirsi sul palco di Piazza Colombo. Le due sorelle si esibiscono oggi, venerdì 9 febbraio, in duetto con i Ricchi e Poveri. Scopriamo dunque qualcosa in piu' su Paola e Chiara. Questo duo tutto al femminile, composto dalle sorelle Paola e Chiara Iezzi, è da quasi trent’anni, sulla scena musicale .Paladine del genere pop e dance pop, molto in voga negli anni ’90 e primi 2000. Sono sorelle si, ma non gemelle come hanno specificato piu' volte loro stesse. Il duo Paola & Chiara nasce nel 1996. Già nel 1997 vengono selezionate per partecipare a Sanremo Giovani Proposte. Partecipano con la canzone Amiche come prima e vincono il festival, conquistando grandissima notorietà. Dal 1997 in poi la loro carriera sarà in ascesa.

