Prima le strategie via terra, poi il conflitto aereo ed ora la guerra navale. Putin e la sua flotta si muovono nel Mar Baltico. Punto strategico per la guerra russo-ucraina dove è iniziata nel Mar Baltico un'esercitazione militare russa a cui prendono parte oltre 30 navi da guerra, 20 navi di supporto, più di 30 aerei e circa 6.000 militari, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe. «Dal 2 agosto, nel Mar Baltico, sotto la guida del comandante in capo della Marina, ammiraglio Nikolai Evmenov, si è svolta l' esercitazione navale Ocean Shield-2023», ha affermato il ministero. «Si prevede di testare la prontezza delle forze della Marina a proteggere gli interessi nazionali della Federazione Russa in un'area operativamente importante».

