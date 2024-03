Nave Duilio, il cannone Otobreda 76 che ha abbattuto il drone degli Houthi dopo un “eco radar” sconosciuto

Prima l'avvistamento radar, poi il riconoscimento ottico e, infine, la fase più delicata, quella dell'abbattimento. Così il cannone Otobreda 76 ha intercettato e mandato in frantumi il drone degli Houthi diretto contro la Caio Duilio, il cacciatorpediniere della Marina Militare schierato nelle acque antistanti lo Yemen e pronto ora a guidare la flotta europea per la nuova missione Aspides. La tensione dell'area meridionale del Mar Rosso è palpabile e tutti gli equipaggi delle navi militari sono in allerta. Ecco cosa è successo nella nuova “conflict zone” che sta direttamente interessando anche l'Italia.