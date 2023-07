La nave da crociera più grande del mondo è pronta: 19 piani e 7 piscine, può ospitare 5.600 passeggeri. Biglietti da 11 mila euro

La nave da crociera più grande del mondo, il cui varo - momento in cui lo scafo di una nave in costruzione in un cantiere navale entra in acqua per la prima volta - è previsto per gennaio, è stata etichettata come una «mostruosità» e i critici l'hanno paragonata alla stessa inaugurazione del Titanic.

Conosciuta come «Icon of the Seas - da Royal Caribbean International», la nuova nave è cinque volte più grande del Titanic. Gli esperti si sono affrettati a sottolineare come il successo di una nave da crociera «non dipenda dalle dimensioni».

Nonostante le numeroese critiche sui social, l'azienda sostiene che «si entreà in una nuova esperienza di viaggio»: «È la vacanza definitiva per la famiglia: se si conta tutta l'energia e il tempo che sono stati impiegati per creare questa nave è sbalorditivo», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International Michael Bayley in un comunicato.