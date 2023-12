Mutui, come risparmiare? Surroga, rinegoziazione e quanto costa: il vademecum

Gli ultimi dati sull’inflazione fanno ben sperare. Già nel 2024, dicono molti analisti, la Bce potrebbe invertire la rotta sui tassi d’interesse dando il via al taglio del costo del denaro dopo dieci rialzi consecutivi. È presto per fissare la data di una possibile inversione. Se non altro i tassi dovrebbero fermarsi ai livelli attuali, dicono gli analisti. La probabilità di un rialzo nei prossimi mesi, è ridotta al minimo, a partire dalla prossima riunione del 14 dicembre a Francoforte. Come orientarsi nel frattempo per chi ha un mutuo a tasso fisso?

Vediamo quali sono le possibilità in campo. Le oscillazioni registrate nel tempo dai tassi di interesse o anche il lancio sul mercato da parte delle banche di nuove proposte di mutui online o richiedibili nelle filiali, o ancora la possibilità di accedere a finanziamenti più vantaggiosi, suggeriscono di verificare nel tempo l’esistenza sul mercato di proposte migliorative rispetto a quelle del mutuo che si è stipulato. Risparmiare si può. E oggi è possibile cambiare o sostituire il mutuo, ovvero passare da una banca a un’altra che pratica condizioni più convenienti a costo zero attraverso la cosiddetta surroga, come spiega il vademecum di Facile.it.