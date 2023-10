Il missile Jericho, l'arma nucleare israeliana del «giorno del giudizio»: così Tel Aviv si prepara allo «scenario peggiore»

Schierare l'apocalittico sistema di missili "Jericho" (il nome rimanda alla distruzione della città di Gerico da parte degli ebrei guidati da Giosuè, secondo la narrazione biblica) e intraprendere la strada di una guerra nucleare contro Hamas e la Palestina : gli appelli di un deputato israeliano, l'avvocato Tally Gotliv, riportati da Newsweek «hanno gettato nuova luce sulle armi nucleari nella regione, vale a dire il sistema missilistico Jericho». Il membro della Knesset per il Likud, ha postato più volte su X, ex Twitter, «l'idea di avviare una guerra nucleare invece di introdurre forze di terra di massa», chiedendo all'esercito della sua nazione di schierare l'arma nucleare come rappresaglia agli attacchi di Hamas.