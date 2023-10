Milano, centro chiuderà al traffico privato. A Roma la Ztl rischia di non partire. Come si muovono le città

Il centro di Milano si prepara a un'importante svolta sulla mobilità cittadina, cioè alla chiusura al traffico privato in centro. La notizia l'ha data il sindaco Beppe Sala che intende, appunto, privilegiare il trasporto pubblico in centro città. Si tratta di un importante provvedimento legato alla mobilità. Anche a Roma si discute molto sull'accesso al centro storico. Anche oggi abbiamo scritto della dibattutissima questione della Ztl, su come intende impostarla l'amministrazione capitolina e soprattutto, quando entrerà in vigore. E poi c'è la scelta di Bologna che è diventata "Città 30", spieghiamo cosa significa. La situazione italiana è fatta di realtà molto diverse, legate a parametri ambientali come la concentrazione delle polveri sottili che spinge le amministrazioni a modulare le decisioni sul traffico privato e pubblico. In Italia ben 103 Comuni hanno adottato le Zone a traffico limitato o provvedimenti di mobilità sostenibile. Su 110 capoluoghi di provincia italiani solamente 28 permettono l'accesso alla Ztl per le auto ibride (una su quattro).

