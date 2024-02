Marta Fascina, Forza Italia non accetta più le sue assenze: adesso lei rischia i 1.200 euro di “giustifica” alla Camera

Marta Fascina si fa desiderare. La sua assenza al congresso di Forza Italia non è passata inosservata, così come quella alla festa per i 30 anni del partito fondato dal suo "quasi" marito Silvio Berlusconi e ora nella mani di Antonio Tajani. Nonostante le attese e le precedenti affermazioni che lasciavano presagire la sua partecipazione, Fascina non si è presentata all'evento, alimentando dubbi e discussioni all'interno del movimento.

Marta Fascina, il messaggio a Silvio Berlusconi per San Valentino: «Il nostro amore non potrà mai svanire»