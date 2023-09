Paolo Berlusconi: «Marta Fascina torni in Parlamento, è un suo dovere». Il lutto infinito e il messaggio del fratello di Silvio: «Ora basta piangere»

Il messaggio è chiaro: basta piangere, bisogna reagire. Da quando è morto Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è chiusa in un lutto inconsolabile. E soprattutto infinito. Tre mesi in cui non esce quasi più di casa. Tanto che, secondo i rumors, avrebbe scelto di non partecipare neanche alla tre giorni dedicata al fondatore di Forza Italia che inizierà il 29 settembre, giorno in cui il Cavaliere avrebbe compiuto 87 anni. La famiglia del Cavaliere, Marina in primis, con cui secondo Dagospia avrebbe trascorso 4 giorni nelle Alpi Svizzere, le è è sempre stata vicina. Ma adesso è arrivato il momento di riprendere in mano la propria vita. Lo dice, forte e chiaro, Paolo Berlusconi, fratello minore del Cavaliere, intervenuto per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani: «Basta con le lacrime, l'ho detto anche a Marta che è inconsolabile: deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo».

Marta Fascina salta la tre giorni di Paestum dedicata a Silvio Berlusconi. «Non ha ancora elaborato il lutto»