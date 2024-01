Mancia di 150 euro per la cameriera, ma lei li insegue fuori dal ristorante: «Ladra, devi pagare». E la donna se li riprende

Una donna di 30 anni ha affermato di aver drasticamente ridotto la mancia lasciata alla cameriera, ritenuta estremamente generosa, dopo una discussione «sgradevole» tenutasi al ristorante. L'utente Reddit OttoBonz ha pubblicato un post, scrivendo di aver lasciato 200 euro in contanti sul tavolo per un conto di 46 euro, all'inizio di questo mese: donando una generosa mancia da 154 euro.

La donna ha descritto la cameriera come «una brava ragazza», poco più che ventenne. «Ho lasciato contanti sul tavolo dopo che è arrivato il conto e, non avendo bisogno di resto, ci siamo alzati e siamo usciti», ha scritto l'utente su Reddit, parole riprese poi dal New York Post.