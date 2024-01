Lotteria Italia, i biglietti vincenti della seconda e terza categoria: la tabella finale

Un sogno nel cassetto, una notte magica, strizzando l'occhio alla fortuna, una lunga attesa considerato il record di biglietti venduti, 6,7 milioni, nell'edizione 2023 della Lotteria Italia (6 milioni lo scorso anno). La Dea Bendata e i suoi cinque premi milionari in palio è volata al Nord e il Lazio ritenuta la regione più "fortunata" d'Italia è rimasta a secco: il biglietto da 5 milioni di euro è stato venduto a Milano nel bar Valdagno in via della Forze Armate fa sapere Agipronews, a seguire i 2 milioni e mezzo a Campagna (Salerno) grazie a un biglietto comprato nell'area di servizio, 2 milioni ad Albuzzano (Pavia) grazie al passaggio in una rivendita, un milione e mezzo a Roncadelle (Brescia) galeotto un punto vendita, un milione di euro a Montescudo Montecolombo (Rimini), festa nel bar della Rocca. Insomma tre dei 5 premi milionari sono andati alla Lombardia. La fortuna non ha guardato al record di biglietti venduti a Roma, ma si è sparsa poi lungo tutto lo Stivale in paesini a volte di poche migliaia di abitanti.

Lotteria Italia, l'estrazione: 5 milioni di euro vinti a Milano. Tutti i tagliandi vincenti: in Lombardia 3 dei 5 premi maggiori