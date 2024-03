Charlotte Casiraghi la più bella (10), Beatrice Borromeo brilla (9,5), Charlene Abba (7,5): le pagelle dei look al "Ballo della Rosa"

Pailettes, abiti luccicanti, look eccentrici. Quest'anno il tema è stato "Disco" e gli invitati al Ballo della Rosa 2024, l'evento più glamour del principato di Monaco nato 70 anni fa per volonta dell'indimenticata principessa Grace Kelly, hanno interpretato perfettamente l'invito. A partire dalle padroni di casa: Charlene di Monaco, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo. Nella scenografia allestita nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo, dove spiccava un'enorme sfera specchiata tipica delle discoteche degli anni '70, si è ritrovata tutta l'alta società per un evento all'insegna del glam e della beneficenza. A occuparsi della regia Christian Louboutin che ha sfoggiato un look davvero indimenticabile. Ecco tutti gli outfit.