Con una famiglia così, con un cognome così, con una faccia così, il destino era già scritto. Leo Gassmann, 25 anni, nipote di Vittorio e figlio di Alessandro, debutta come attore. E l'intenzione è quella di proseguire in entrambi i campi: la carriera da cantante da una parte, quella cinematografica e televisiva - con una spiccata preferenza «per il grande schermo» - dall'altra. «Da oggi musica e cinema saranno due binari paralleli», promette. L'esordio è per l'11 febbraio, in prima serata su Rai1, con il film tv di Alessandro Angelini Califano: biografia del cantante di "Tutto il resto è noia" tratta dal libro che il Califfo scrisse nel 2008 con Pierluigi Diaco, Senza manette.