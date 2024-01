Gabriel Attal, il premier più giovane della Francia: ecco quali sono i leader under 40 in tutto il mondo

Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della V Repubblica in Francia. Non è l'unico leader "giovane" al mondo: scopriamo qualcosa in più su chi sono i leader under 40 nel mondo.

Gabriel Attal, il nuovo primo ministro francese