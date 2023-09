Le iene presentano - Inside: stasera in tv la strage di Erba, raccontata da Antonino Monteleone e ​Francesco Priano

Nuovo appuntamento con Le iene presentano - Inside, il programma investigativo di Italia 1 presentato dal giornalista Antonino Monteleone. In onda stasera, lunedì 4 settembre, dalle 21:15 all'1:00, la puntata riguarderà uno dei casi di cronaca nera più discussi: la strage di Erba del 2006.



Strage Erba, Pg invia a Brescia atto di revisione del processo con parere contrario: «Non ci sono nuove prove»



La puntata

Diciassette anni dopo la tragedia di Erba, "Le Iene presentano - Inside" tornano a parlare di uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia italiana. Convinto dell'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano - attualmente in carcere - il giornalista Antonino Monteleone sosterrà la loro causa insieme a Francesco Priano.



È possibile che Rosa Bazzi e Olindo Romano stiano scontando l'ergastolo da innocenti? Questa sera a #LeIene presentano: #INSIDE con @a_monteleone e @gonzogiornalism ripercorreremo la vicenda, evidenziando tutti gli elementi che sembrerebbero far dubitare della loro colpevolezza.… pic.twitter.com/TjG4Skd1Ts — Le Iene (@redazioneiene) September 4, 2023



Il caso

L'11 dicembre 2006, in un condominio di Erba, comune italiano in provincia di Como, furono uccise quattro persone, tra cui un bambino di due anni. La stampa italiana dedicò fin da subito molto spazio alla vicenda, dando giudizi affrettati e emettendo sentenze prima del dovuto.

Nonostante i primi indizi portarono ad un uomo tunisino poi risultato innocente, furono indagati e condannati in via definitiva all’ergastolo i vicini di casa delle persone uccise, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Da quel momento, una serie di ricorsi e appelli si sono susseguiti per tutti questi anni, raggiungendo anche la Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2012.