Kledi Kadiu a Verissimo, chi è il ballerino “scoperto” da Maria De Filippi? Età, origini, il rapporto con Emanuel Lo, la malattia del figlio

Kledi Kadiu ospite oggi (domenica 4 febbraio) assieme a Emanuel Lo, a Verissimo. I due ballerini legatissimi si racconteranno in un'intervista inedita. La sua storia è comune a molti albanesi che, a metà degli anni '90, sono fuggiti dal loro paese d'origine in cerca di fortuna. Una fortuna che per lui si chiama Italia. Lui è Kledi Kadiu, oggi volto noto del mondo della danza e della tv, ma prima di diventare quello che è ci sono stati anni di passione, dedizione, lavoro ma anche molta sofferenza. Scopriamo dunque qualcosa in piu' sul ballerino.