Regina Elisabetta, il 21enne che provò a ucciderla con l'intelligenza artificiale. L'accusa è di alto tradimento (prima volta in 40 anni)

I robot conquisteranno il mondo? Troppo presto per dirlo. Nel frattempo, però, l'IA - intelligenza artificiale - potrebbe essere più pericolosa di quel che sembra. Jaswant Singh Chail, 21 anni, aveva ideato un piano per uccidere la famiglia reale. Il ragazzo non era da solo: ad architettare l'omicidio di massa anche un chatbot, un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano, generato dall'intelligenza artificiale.



Lo scioccante caso, svoltosi ieri all'Old Bailey (edificio che ospita la Corte della Corona, ndr.), ha visto protagonista l'ex operaio di un supermercato che potrebbe essere condannato per alto tradimento: sarebbe la prima persona in oltre 40 anni ad essere accusata di tradimento.