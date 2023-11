Kate e Meghan "obbligate" a vestirsi come Lady Diana: le ultime rivelazioni, così studiavano i loro look a palazzo

Kate Middleton e Meghan Markle sono le nuore di Lady Diana che, però, non hanno mai conosciuto. Tuttavia, secondo gli esperti reali, la Principessa del popolo sarebbe molto felice di entrambe che, con il loro stile, molto spesso la ricordano. Stando alle ultime dichiarazioni del giornalista e commentatore della casa reale, Omid Scobie, Kate e Meghan sarebbero state incoraggiate a vestire come Diana, in questo modo, «La sua figura non sarebbe mai stata dimenticata».