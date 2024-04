Iran sposta armi al confine con Israele per «azioni terroristiche»: dove e cosa succede se attacca

L’Iran gestisce rotte segrete di contrabbando attraverso il Medio Oriente e impiega agenti dell’intelligence, milizie armate e organizzazioni criminali per trasferire armi ai palestinesi in Cisgiordania, ha riferito martedì il New York Times, citando fonti di Stati Uniti, Israele e Iran.

Secondo fonti iraniane l’obiettivo è fomentare disordini tra i palestinesi contro Israele, inondando la Cisgiordania con quante più armi possibile.